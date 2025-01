Benoît Bastien arbitrera Nantes – OL 

Benoît Bastien (Photo by MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP)

Trois jours après un voyage en Turquie, l’OL se rendra à Nantes (17h15). Une rencontre qui sera arbitrée par Benoît Bastien.

L’OL se prépare pour une semaine bien chargée. En effet, les coéquipiers de Clinton Mata vont mettre le cap vers la Turquie ce mardi, dans l’après-midi, pour préparer le match de Ligue Europa contre Fenerbahçe. Un premier rendez-vous important programmé jeudi (18h45). Il pourrait permettre à l’Olympique lyonnais de se qualifier pour les 8e de finale en cas de victoire. Et seulement trois jours plus tard, Pierre Sage et ses hommes se rendront du côté de Nantes dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1.

Déjà au sifflet lors de "l’Olympico"

Un match crucial pour les Rhodaniens. Pas encore décrochés, ils ont besoin des trois points pour se mêler à la lutte pour la qualification en Ligue des champions. En attendant, l’arbitre de cette rencontre a été dévoilé. Il s’agira de Benoît Bastien, qui a déjà croisé la route du club rhodanien courant septembre et décembre 2024. En effet, il avait été au sifflet de la défaite de l’OL face à l’OM (2-3), mais également lors du choc face au PSG (3-1). Dimanche après-midi (17h15), monsieur Bastien aura comme assistants Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Mathieu Vernice sera lui chargé de la VAR avec Ludovic Zmyslony. Geoffrey Kubler aura le rôle de quatrième arbitre.