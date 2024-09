Ligue 1 : Benoît Bastien pour diriger le duel entre l'OL et l'OM

Benoît Bastien (Photo by MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP)

Un arbitre expérimenté pour OL - OM. Au sifflet du choc de la 5e journée dimanche, nous retrouverons Benoît Bastien.

Pour la deuxième de suite, l'OL aura l'honneur de clôturer une journée de Ligue 1. Il faut dire que le choc contre l'OM, programmé dimanche 22 septembre à 20h45, fait souvent des étincelles, étant depuis de longues années un classique du championnat de France. Ce ne sera pas un duel au sommet, puisque les hommes de Pierre Sage ne sont que 13es, mais cela reste un match à part malgré tout.

40e match de l'OL pour Benoît Bastien

Pour diriger la rencontre, il a été choisi de faire confiance à Benoît Bastien, arbitre expérimenté de 41 ans avec plus de 240 affiches de L1 au compteur. L'Olympique lyonnais le connaît bien, ayant déjà croisé sa route à 39 reprises (troisième total le plus important pour l'officiel, derrière le PSG et Rennes). La saison passée, il était notamment au sifflet de la folle victoire à Lille (3-4), mais aussi du succès 1 à 0 contre Marseille. Lors de l'exercice 2024-2025, il a arbitré cinq fois une partie des Rhodaniens.

Aidé dans sa tâche par ses deux assistants Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu, il s'appuiera aussi, si besoin, sur le soutien de la vidéo. Un système dont se chargeront Nicolas Rainville et Romain Lissorgue.