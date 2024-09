Après Lens - OL (0-0) : Sage "a des regrets"

Du positif et du négatif. Après la rencontre à Lens dimanche (0-0), Pierre Sage avait surtout un gros regret, celui de ne pas avoir marqué sur les quelques opportunités obtenues.

On n'avait plus vu un OL aussi solide depuis longtemps. Dimanche à Lens (0-0), il passait un excellent test pour savoir où il en était après sa première victoire contre Strasbourg fin août (4-3). Sur la pelouse de Bollaert, il y a eu du bon (l'aspect défensif, certaines phases de pressing...) et du moins bon (un impact offensif inégal), chacun se faisant alors son analyse selon s'il voit le verre à moitié plein ou à moitié vide.

Pierre Sage lui était plutôt satisfait de ce qu'il avait vu et du comportement de ses joueurs. "On a plutôt bien géré notre match. J'aurais préféré, en plus, que l'on soit efficaces. Ce n'est pas du patinage et on n'a pas de note de style. On l'a été sur le pressing, sur le plan défensif, notamment la défense placée. Chose qu'il fallait développer par rapport à nos sorties précédentes. On était un peu mieux en termes de maîtrise en seconde période, a-t-il observé. On s'est créés pas mal de situations en première période. On aurait mérité, je pense, que l'on fasse un peu mieux."

"On a eu des opportunités [...] mais on ne les a pas saisies"

Mais le succès n'est pas au bout, et comptablement, les Rhodaniens font du surplace (13es). "J'ai un regret, celui que les joueurs ne soient pas récompensés. On a fait une bonne partie, sérieuse. On a eu des opportunités qui auraient dû nous permettre de transformer cette rencontre en victoire, a-t-il estimé. Mais on ne les a pas saisies."

D'autres détails qui ont chagriné l'entraîneur de l'OL, dont une incompréhension avec Corentin Tolisso sur son changement. "En première période, on a perdu des ballons que l'on n'égarait pas habituellement. Et on a manqué par moments d'agressivité. Je vous avoue que sur le deuxième but qui est refusé, je comprends que Corentin veut sortir alors que ce n'était pas le cas. Et ce n'est pas le remplacement qui était prévu (entrée de Jordan Veretout, NDLR). Ç'a peut-être déséquilibré les choses. On a mis cinq à dix minutes à retourner dans notre match suite à ce changement, a observé le coach de 45 ans. Comme quoi, c'est important de bien lire les choses."

"C'est notre premier succès qui nous a donné de la confiance"

En tout cas, l'Olympique lyonnais est apparu bien plus en maîtrise à Lens, surtout derrière. A voir si Pierre Sage et son groupe garderont le même cap dans les semaines à venir. "Honnêtement, je ne sais pas si c'est la fin du mercato et le passage au 3-5-2. Je pense que c'est notre premier succès qui a donné de la confiance à l'équipe. Et forcément, on relie cette victoire à la façon dont on l'a construite. Donc, le système retrouve de la valeur. Mais il dépend essentiellement de la manière dont on veut affronter l'adversaire et de l'état de forme des joueurs du moment, a développé le Jurassien. On avait beaucoup de footballeurs en sélection. Et on a essayé de préparer cette affiche avec ceux qui ne l'étaient pas." Il a maintenant une semaine, et tout son effectif, pour travailler sur le prochain choc et la réception de Marseille (22/09), avec l'intention de bonifier ce nul ramené du Nord.