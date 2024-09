Caleta-Car (OL) contre Saïd (Lens) (Photo by Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

L'OL a réalisé son premier "clean-sheet" de la saison à Lens ce dimanche (0-0), malgré un Caqueret en difficulté. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

Le top de Lens - OL (0-0) : une solidité et des attitudes défensives retrouvées

Enfin ! L’OL rentre de Lens sans avoir encaissé le moindre but (0-0), ce qui n’était pas gagné au coup d’envoi. Avec huit réalisations concédées en trois matchs, on pouvait craindre que les hommes de Will Still ne se jouent d’une défense poreuse au possible depuis l’entame du championnat. Mais il n’en fut rien. D’Ainsley Maitland-Niles à Abner, en passant par le trio de centraux Clinton Mata, Duje Caleta-Car et Moussa Niakhaté, tout le monde a bien joué sa participation. C’était plus dur à la relance, mais sur le job principal, défendre, ils ont répondu présent.

Les Lensois se sont créés peu de situations, et lorsqu’il le fallait, Lucas Perri est parfaitement intervenu. Un premier "blanchissement" cette saison qui va certainement faire du bien, car ce secteur était particulièrement pointé du doigt, tout comme le milieu. On a en plus vu Abner très actif offensivement et Niakhaté monter en puissance dans ses interventions. Du positif, même si au tableau d’affichage, l’Olympique lyonnais a tout de même vécu une troisième rencontre sur quatre sans marquer. Mais c’est un autre sujet.

Le flop (0-0) : Maxence Caqueret, un déchet trop important

Si l’on veut y voir un peu de bien dans la performance du milieu de terrain, on peut se dire qu’il a mieux géré la fin de la partie, notamment à la récupération et avec le ballon, grattant quelques munitions précieuses par son pressing et des fautes récoltées. Mais durant au moins 70 minutes, Maxence Caqueret a tout fait à l’envers. Pertes de balle à n’en plus finir, mauvaises passes, parfois carrément dans les pieds de l'adversaire, trop lent dans sa prise de décision… Rien n’allait. Aurait-il fait 90 minutes sans la sortie de Corentin Tolisso, qui lui a apporté dans la zone offensive ? La question mérite de se poser. Avec l’arrivée de Jordan Veretout, le natif de Vénissieux va être sous pression pour sa place dans le 11. Une prestation comme celle-ci ne va pas l’aider à marquer des points, du moins on le suppose, dans l’esprit du staff. Oui, il court, mais cela ne suffit pas, et avec le cuir, c’est le mauvais Caqueret qui était ce dimanche à Bollaert.