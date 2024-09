Lens - OL : retour aux sources pour Moussa Niakhaté

Né à Roubaix et passé notamment par Lille, Boulogne et Valenciennes, Moussa Niakhaté revient dans le Nord ce dimanche à l'occasion de Lens - OL.

Il sera presque chez lui à Lens, pas au stade Bollaert, car il a porté les couleurs des rivaux, mais dans Nord de manière générale. Régional de l'étape, selon l'expression consacrée au cyclisme, Moussa Niakhaté sera de retour près de son Roubaix natal ce dimanche lors du duel face au Sang et Or (20h45). L'occasion pour lui certainement de se rappeler les derbies qu'il a dus disputer dans sa jeunesse.

En effet, l'international sénégalais est passé par Lille, Wesquehal, Boulogne ou encore Valenciennes dans ses années de formation. Du centre de formation lillois au groupe professionnel du VAFC, le joueur de 28 ans aura vécu des déceptions et des joies dans sa carrière de footballeur. Depuis 2018 et son départ en Allemagne, il n'a néanmoins pas eu le loisir de revenir ici pour une affiche officielle. Une période de six ans qui prendra fin ce 15 septembre.

"Pas une motivation supplémentaire" de jouer Lens

Devant les personnes qu'il aime, Niakhaté aura assurément à cœur de montrer que ses atermoiements lors des deux premières journées sont derrière lui, après une prestation de meilleure facture individuellement contre Strasbourg, sans être extraordinaire. "J'ai évolué à Lille et à Valenciennes, donc je suis content de revenir disputer une rencontre dans le Nord, là où j'ai grandi. Ma famille et mes amis seront présents pour le match, ça fait plaisir de jouer devant eux. Mais je ne considère pas ce match comme plus important qu'un autre, et la victoire serait le meilleur cadeau à offrir à mes proches, a-t-il affirmé. Il n'y a pas de motivation supplémentaire à ce sujet."