Lens - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le match de la 4e journée de Ligue 1 entre Lens et l'OL.

Avant-match de Lens - OL

L'OL parviendra-t-il à confirmer son premier succès de la saison contre Strasbourg avant la trêve (4-3) ? Ce sera le principal objectif du groupe de Pierre Sage dimanche soir à Lens. Dans un stade Bollaert où l'ambiance est souvent incandescente et qui sera encore plein pour ce duel, la tâche s'annonce bien sûr difficile, mais après avoir perdu à Rennes (3-0) et face à Monaco (0-2), les partenaires d'Alexandre Lacazette ont besoin d'enchaîner pour lancer véritablement leur exercice 2024-2025.

Surtout, dans leur quête de coupe d'Europe, et même de Ligue des champions, selon John Textor, ils ne peuvent pas se permettre de laisser trop de points en route dès l'entame du championnat. Du côté des Sang et Or, le début de compétition est bon avec deux victoires et un nul. Ils sont actuellement cinquièmes, en phase avec leurs ambitions.

À quelle heure se joue Lens - OL ?

Pour la deuxième fois, l'Olympique lyonnais fermera le rideau d'une journée de Ligue 1. Après la déculottée rennaise en ouverture du championnat en août, les Rhodaniens espèrent néanmoins que ce déplacement en terre lensoise se passera mieux que le voyage en Bretagne. Rendez-vous à 20h45 pour le coup d'envoi, avec au sifflet Bastien Dechepy.

Sur quelle chaîne voir Lens - OL ?

DAZN a-t-il bien fait de procéder à une promotion sur ses abonnements pour regarder la Ligue 1 ? Nous le verrons dans un avenir plus ou moins proche. En attendant, c'est sur la plateforme anglaise que vous pourrez assister à ce choc entre le Racing et l'OL. Les supporters lyonnais en ont certainement pris l'habitude désormais, puisqu'elle a diffusé jusqu'ici deux affiches des partenaires de Corentin Tolisso (Rennes et Strasbourg).