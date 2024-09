De Lens à l'Olympiakos, l'OL va savoir

En une dizaine de jours, l'OL s'apprête à affronter Lens, l'OM et l'Olympiakos. Un programme copieux qui doit permettre aux Lyonnais de se jauger par rapport à leurs ambitions.

Le démarrage n'était déjà pas facile, entre Rennes (3-0), Monaco (0-2) puis Strasbourg (4-3), mais la suite ne s'annonce pas beaucoup plus aisée. De ce dimanche 15 septembre au jeudi 26, l'OL se mesurera à Lens, Marseille (22/09) puis à l'Olympiakos. Un enchaînement périlleux, mais qui met aussi l'eau à la bouche.

Après la sortie de John Textor mercredi, rappelant qu'il ne visait rien de moins qu'une qualification en Ligue des champions, avec l'ambition de titiller le Paris Saint-Germain pour le titre en Ligue 1, on a en effet envie de savoir ce que ce groupe a dans le ventre. Avec un seul succès au compteur jusqu'à présent, pas de quoi être confiant a priori, mais les Lyonnais nous ont bien montré la saison dernière que rien n'était jamais déterminé à l'avance.

Objectif C1 pour l'OL ? Joueurs et coach bottent en touche

Alors ont-ils le talent, l'envie et la qualité collective pour parvenir à réaliser ces objectifs ? Moussa Niakhaté a botté en touche au moment de répondre à une question sur les desseins de l'homme d'affaires américain. "Le président est très ambitieux pour le club. Ce n’est pas à moi de définir les objectifs. Dans le vestiaire, on a nos propres aspirations, elles sont élevées, mais elles vont rester entre nous. Le but, c'est de tout mettre en œuvre pour rendre les supporters heureux et pour rendre la confiance qu’on a placée en nous. On veut gagner tous les matchs, prendre le plus de points possible, pour aller chercher le plus haut du classement", a résumé le défenseur central.

Même son de cloche chez son entraîneur, Pierre Sage. "Tout est jouable à condition de jouer. Notre seule force sera de gagner des rencontres. Ce qui nous importe, c'est de confirmer notre résultat et une partie de la prestation contre Strasbourg, dans un contexte qui sera celui de Lens. Ce sera intéressant de voir où on se situe par rapport à ça. Ensuite, on aura encore un autre gros rendez-vous (face à l'OM, NDRL) puis la Coupe d'Europe commencera. Le mois de septembre permettra de savoir si on s'aligne avec nos objectifs", a détaillé le technicien jurassien.

Réussir à gérer la Ligue Europa et le championnat

Pas d'annonce aussi enthousiaste que celle de Textor donc, mais une petite tendance. Après le triptyque à venir, l'Olympique lyonnais saura un peu plus où il en est et vers quel type de saison il se destine. Pour le moment, l'optimisme n'est pas forcément de mise, du moins chez une partie des observateurs et des fans, mais cela peut très vite s'inverser en cas de bons résultats. "On aurait voulu mieux démarrer, mais c’est notre histoire. J'espère que dans quelques mois, nous pourrons nous retourner et être fiers du chemin parcouru. On ne peut pas changer le passé, mais on doit en tirer des leçons pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et progresser", a philosophé Niakhaté.

Et puis, il y a ce parfum toujours particulier des tournois européens. Pour l'exercice 2024-2025, ce ne sera "que" la C3, mais l'épreuve promet déjà de belles affiches et une occasion pour certains garçons de se montrer et de gagner sa place. Elle sera également vectrice d'émotions, alors que le club attend cela depuis plus de deux ans. "La Coupe d’Europe est aussi l’une des raisons pour lesquelles je suis venu à l’OL, a confié l'international sénégalais. Depuis tout petit, je rêve de disputer des compétitions européennes. C’est un véritable plaisir d’avoir la routine de jouer un match tous les trois jours. J’ai hâte d'y participer et d’honorer l’histoire de l’Olympique lyonnais sur le continent."

Réussir à jongler entre la Ligue Europa et le championnat sera aussi une donnée cruciale pour les Rhodaniens, dont le coach est novice à ce sujet. Mais si des ambitions doivent (re)naître aujourd'hui, elles passeront par ça. Aux joueurs et au staff de montrer qu'ils peuvent répondre présents lorsque ça compte vraiment.