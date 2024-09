OL académie : les U17 surpris par Lyon-La Duchère

Première défaite pour les U17 de l'OL cette saison. Leaders avant la quatrième journée, ils ont chuté sur la pelouse de Lyon-La Duchère.

On l'avait écrit, le déplacement au stade de la Sauvegarde, sur le terrain de Lyon-La Duchère, serait difficile. Premiers avant de disputer ce derby samedi, les U17 de l'OL avaient de quoi être confiants. Ils venaient de passer 13 buts en deux rencontres à Saint-Étienne (0-4) et à la JS Ajaccio (9-0). Avec sept points et aucune réalisation encaissée, ils réalisaient alors un excellent début de championnat.

Mais la belle mécanique s'est grillée chez un adversaire qui avait jusqu'ici perdu ses trois matchs. Avant-dernier, le club du 9e arrondissement de Lyon a fait preuve d'un bel état d'esprit et, survolté par les nombreux supporters présents, il a plus que fait jeu égal avec l'Olympique lyonnais malgré une entame de partie difficile.

L'OL a pourtant ouvert le score

Dominateurs, les joueurs d'Amaury Barlet ont logiquement ouvert la marque à la 16e minute par Mathieu Hoareau. Puis, la confrontation s'est équilibrée, et juste avant la pause, La Duchère a égalisé, matérialisant au tableau d'affichage la bonne impression laissée depuis quelques minutes (1-1, 38e). Brouillons et peu inspirés, les jeunes de l'OL ont buté sur un adversaire bien en place et qui a su piquer à l'approche de la fin de cette affiche (2-1, 84e).

Invaincu jusque-là, l'Olympique lyonnais connaît sa première chute. Il pourrait voir ses poursuivants au classement lui ravir la place de leader avec les rencontres du jour. Une réaction sera attendue dès la semaine passée, avec la réception de Saint-Priest (troisième provisoire) le samedi 21 septembre. L'ASSP, qui fait d'ailleurs partie de ces formations qui lorgnent désormais sur le strapontin des coéquipiers d'Axel Barreau.

Le 11 de l'OL U17 : Barreau - Negri, Mnamdji, Onana, Pampi - Nechab, Mavudia, Bouabdellah - Hoareau, Zekovic, Hamdani