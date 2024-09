Lens - OL : les Lensois avec Neil El Aynaoui et Anass Zaroury

Maxence Caqueret et Neil El Aynaoui lors d’OL – Lens (Photo by Romain Biard / Isports / DPPI via AFP)

Tous les deux incertains avant Lens - OL, Neil El Aynaoui et Anass Zaroury figurent bien dans le groupe lensois pour la rencontre de ce dimanche (20h45).

Au moment de faire un point sur son groupe, Will Still avait confié que deux joueurs étaient incertains : Neil El Aynaoui et Anass Zaroury. Les deux Marocains seront finalement tous les deux bien de la partie ce dimanche à 20h45. Il serait surprenant de les voir titulaires, le milieu n'ayant pas encore joué cette saison et l'ailier ayant été testé jusqu'au dernier moment samedi à l'entraînement. Pour les Lensois, c'est néanmoins une bonne nouvelle avant de recevoir l'Olympique lyonnais en clôture de la quatrième journée de Ligue 1.

On pourra également noter le retour attendu de Deiver Machado après sa suspension à Monaco (1-1), ainsi que les présences confirmées du défenseur Abdukodir Khusanov et du meneur de jeu Andy Diouf, tous les deux ayant connu quelques pépins physiques en amont de la trêve internationale.

Un groupe qui a fière allure

En revanche, et comme l'avait indiqué l'entraîneur Sang et Or, pas de Kevin Danso ni de Jimmy Cabot, forfaits. Le coach nordiste a aussi fait le choix de se passer de Mbala Nzola, de Jhoanner Chavez (rentré vendredi de sélection) et de Nampalys Mendy. Du côté de l'OL, il faudra surveiller Florian Sotoca, souvent décisif lors de ces confrontations, mais aussi Wesley Saïd, Martín Satriano, Adrien Thomasson ou encore Przemysław Frankowski et le rugueux Facundo Medina. Rappelons que Lens est encore invaincu avant d'accueillir les Rhodaniens.