Ligue 1 : Lens fera sans Kevin Danso et Jimmy Cabot contre l'OL

Deux joueurs lensois sont forfaits, avant la dernière séance de samedi, pour affronter l'OL. Kevin Danso et Jimmy Cabot manqueront ce match.

Will Still a fait du Will Still en conférence de presse avant Lens - OL dimanche (20h45). L'entraîneur des Sang et Or a manié l'humour et la franchise, puis saupoudré le tout d'une touche de langue de bois, comme tout bon technicien qui se respecte. Mais comme souvent, il a joué franc-jeu au moment de parler de son groupe. Ainsi, il n'a pas caché que Kevin Danso et Jimmy Cabot ne sont pas aptes à faire partie du groupe.

Incertitude pour Zaroury

Le défenseur central poursuit ses examens médicaux suite à son transfert avorté à l'AS Roma. Quant à l'attaquant, il souffre du genou. Les deux hommes n'ont pas encore entamé leur saison. Deux garçons sont incertains, mais pourraient tout de même intégrer l'effectif pour cette quatrième journée : le milieu de terrain Neil El Aynaoui, qui monte en puissance physiquement, et l'ailier Anass Zaroury, touché à la cheville. Celui-ci a repris l'entraînement cette semaine et un ultime test sera effectué ce samedi lors de la dernière séance. "Ça va être juste à mon avis", a tout de même ajouté le coach nordiste à son propos.

Enfin, le défenseur Abdukodir Khusanov et le meneur de jeu Andy Diouf seront présents. Ces derniers souffraient des adducteurs récemment, mais vont mieux a priori. Rappelons que l'Olympique lyonnais de son côté pourra s'appuyer sur l'ensemble de ses forces vives, n'ayant aucun blessé ni suspendu à déplorer.