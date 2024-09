Still (Lens) s’attend à un "meilleur OL" qu’avant la trêve

Will Still, ancien entraîneur de Reims aujourd’hui à Lens (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Avec une seule victoire en trois matchs, l’OL ne s’avance pas favori contre Lens. Toutefois, Will Still se méfie d’une formation lyonnaise désormais complète et qui a fait "beaucoup de bonnes choses" contre Strasbourg.

Deux victoires et un nul. En ce début de saison, Lens a retrouvé une dynamique positive après avoir laissé filer la Ligue Europa au détriment de… l’OL. Franck Haise n’est plus sur le banc lensois et a laissé sa place à Will Still. En l’espace d’une préparation estivale et de trois matchs de championnat, la patte de l’ancien coach rémois semble déjà imprimé dans le nord même s’il reste dans la même philosophie que son prédécesseur.

Invaincu depuis la reprise, Lens espère continuer en ce sens dimanche soir à Bollaert. Pour ce faire, les Sang et Or comptent s’appuyer sur un schéma simple, mais efficace, comme l’a décrit le coach lensois ce vendredi. "J’ai envie de voir une équipe intense, directe. On veut être proactif. Alors oui, les actions ne se concrétisent pas toujours, mais on se met dans les situations pour les avoir."

Lens "prévenu" après la victoire contre Strasbourg

L’OL sait à quoi s'attendre : il va se heurter à une formation nordiste qui ne met que peu de temps morts dans son jeu. On l’a vu contre Rennes, Monaco et Strasbourg, ce n’est pas vraiment une philosophie qui convient aux hommes de Pierre Sage. La trêve a-t-elle permis au coach lyonnais d’appuyer sur ce point avec un bloc plus compact ? À Lens, on s’attend à voir une formation rhodanienne bien différente de celle des premières journées. Le mercato est passé par là et Will Still a "pu voir que sur le dernier match, il y a eu un changement de système, qu’ils se sont adaptés à l’adversaire. Ils ont fait beaucoup de bonnes choses. On est prévenu." S’attendant à "un meilleur Lyon", l’entraîneur de Lens compte malgré tout profiter des largesses défensives pour appuyer là où ça fait mal.