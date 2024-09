Zaha "un peu en méforme" avant Lens - OL

Arrivé à l’OL le dernier jour du mercato, Wilfried Zaha a eu deux semaines pour se familiariser avec son nouvel environnement. Toutefois, l’ailier ivoirien n’est pas à 100% de ses moyens.

Ils sont 28 sur la ligne de départ, ils ne seront que 21 à prendre la direction de Lens dimanche matin. Six joueurs et un gardien vont rester sur le carreau et déjà quelques tendances se dégagent. N’ayant toujours pas prolongé, Rayan Cherki pourrait rester en marge du groupe, "cela tient au fait qu'il s'entraîne et que ses aspects contractuels réglés". Comme Paul Akouokou ou encore Enzo Molebé. Pour le reste, il faudra attendre la dernière séance d’entraînement ce samedi pour voir Pierre Sage faire ses derniers choix. Cependant, certaines conditions physiques pourraient pousser le coach de l’OL à ne pas retenir certains éléments. Ce vendredi, Sage a avoué que Warmed Omari "a fait deux matches avec sa sélection. Il est revenu un peu fatigué."

"Du temps avant de jouer 90 minutes pour Zaha"

Jordan Veretout est lui opérationnel après avoir fait la préparation avec la réserve de l’OM. Pas de retard physique donc pour le milieu français, au contraire de Wilfried Zaha. Arrivé le dernier jour du mercato entre Rhône et Saône, l’Ivoirien a pu s’entraîner avec le groupe resté à Décines ces dix derniers jours. Cela lui a permis de connaitre un peu mieux son nouvel environnement, mais aussi de commencer à compenser sa méforme. "Il est arrivé un peu en méforme, car il s'entraînait un peu moins sur la fin de mercato en attendant un éventuel départ. Je pense qu'il aura besoin d'un peu de temps pour être capable de jouer 90 minutes." À Lens, l’ancien de Crystal Palace pourrait donc jouer les remplaçants de luxe. Un de plus.