OL - Mercato : le PAOK va obtenir une dérogation pour Lovren

Absent de l’entraînement vendredi, Dejan Lovren va bien rejoindre le PAOK. Le club grec a obtenu une dérogation pour recruter le défenseur de l’OL alors que le marché des transferts est fermé.

Il était le seul absent notable de l’entraînement de l’OL vendredi matin. Quand Rayan Cherki et Paul Akouokou ont réintégré le groupe professionnel pendant la trêve internationale, Dejan Lovren est lui aux abonnés absents. Le Croate a été placé dans le loft début juillet et ne reportera plus le maillot de l’OL. A 35 ans, Lovren va poursuivre sa carrière en Grèce du côté du PAOK. Un contrat de deux ans l’attend à Thessalonique, même si le mercato estival a fermé depuis deux jours en Grèce. Toutefois, cela ne remettra pas en cause ce départ, d’après L’Equipe.

En effet, le PAOK aurait reçu une dérogation pour pouvoir signer Dejan Lovren hors délais après avoir prouvé s’être mis d’accord avec l’OL dans les temps. Attendu samedi pour passer sa visite médicale, le vice-champion du monde 2018 a conclu un accord avec le club lyonnais pour se voir payer une partie du salaire de sa dernière année. L’OL ne touchera pas d’indemnités de transfert mais économise un salaire. Le loft continue de se désemplir, même si cela n’a pas rapporté grand-chose financièrement.