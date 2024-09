OL - Mercato : la piste Trabzonspor s'éloigne pour Orban

Gift Orban lors d’Arsenal – OL (Photo by BENJAMIN CREMEL / AFP)

Un temps annoncé en Turquie, Gift Orban devrait finalement bien rester à l’OL. Le deal avec Trabzonspor serait tombé à l’eau.

Ce vendredi matin, il faisait partie des 28 joueurs qui ont pris possession du terrain numéro 2 du centre d’entraînement de l’OL. Au cas où certains n’avaient pas aperçu Gift Orban sur la pelouse, il s’est chargé de le rappeler. Un brin fou, mais toujours jovial, l’attaquant nigérian n’a pas manqué de taquiner Nemanja Matic sur un exercice de conservation. Annoncé sur le départ, Orban est bel et bien présent et ne devrait de toute façon pas mettre les voiles. Pourtant, l’intérêt de Trabzonspor ces derniers jours laissait penser à une fin d’aventure après seulement six mois pour l’ancien de La Gantoise.

Les Lyonnais voulaient de l'argent cet été ou le prochain

Finalement, elle devrait se prolonger au moins jusqu’à janvier puisque l’affaire n’a pas été conclue entre l’OL et le club turc d’après plusieurs médias. Dans les rangs lyonnais, la volonté était de recevoir une somme d’argent dès ce mois de septembre avec un transfert sec ou à l’issue d’un prêt avec une option d’achat obligatoire. Ce n’est pas ce qui avait été proposé par Trabzonspor initialement, mais des échanges ont eu lieu ces dernières heures pour trouver un arrangement. Il ne serait jamais venu et le départ de Gift Orban vers la Turquie va donc tomber à l’eau. Pour rappel, le marché turc ferme ses portes ce vendredi soir et représentait une ultime opportunité.