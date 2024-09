Abonné à DAZN depuis le début de la saison, Pierre Sage n’a pas pu profiter de la réduction offerte par le groupe anglais ces derniers jours. L’entraîneur de l’OL craint une certaine invisibilité de la Ligue 1.

L’avantage avec les conférences de presse de Pierre Sage est qu’on peut parler aussi de bien de tactique, de gestion d’équipe, mais aussi de tout ce qui peut entourer le foot et particulièrement le foot français. Ce vendredi, la question des droits TV est une nouvelle fois revenue sur la table avec notamment les chiffres d’abonnements de DAZN. Le groupe anglais est loin d’avoir rallié les gens à sa cause et c’est forcément embêtant.

Interrogé sur l’impact que cela pourrait avoir sur la Ligue 1, Pierre Sage craint que le championnat de France devienne une compétition peu suivie à cause des tarifs appliqués. "La Ligue 1 est un produit qui s’est valorisé depuis quelques saisons et l’invisibilité du championnat peut être une crainte. Il y a des matches assez spectaculaires, avec de plus en plus d’équipes avec des idées offensives et la volonté d’avoir un jeu plus spectaculaire que ce que l’on a connu par le passé. Il y a des scénarios de fou et je pense qu’on (OL) est un bon client pour DAZN et ses prédécesseurs."

Pas de cadeaux pour les fidèles du départ

À l’image de la remontada contre Strasbourg, l’OL est un garant du spectacle français ces derniers mois. Mais cela n’offre pas plus de privilèges à Pierre Sage. Il a beau être l’entraîneur d’un club septuple champion de France, il est logé à la même enseigne que n’importe quel supporter ou téléspectateur. Il en a d’ailleurs fait les frais, lui qui a pris son abonnement DAZN au début de la saison, bien avant la ristourne effectuée ces derniers jours. "Ce qui est inquiétant, c’est le côté financier, même si là, ils ont fait une offre avec 10 euros de moins. Moi-même, j'avais pris l’offre à 10 euros de plus. J’ai l’impression de m’être fait avoir (sourires), mais bon, c’est comme ça, c’est le jeu." Un jeu qui a un certain coût pour ceux qui avaient choisi de soutenir DAZN dès le début.