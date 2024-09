Le parcage lyonnais au complet pour Lens - OL

Malgré les différents arrêtés préfectoraux, le stade Bollaert affichera complet dimanche pour Lens - OL (20h45). Le parcage visiteurs sera, lui aussi, au complet avec mille supporters lyonnais.

Après deux semaines de pause, la Ligue 1 est de retour pour le plus grand plaisir des supporters. Il faut dire qu’avec seulement trois journées à se mettre sous la dent avant une première trêve internationale, la frustration est vite venue. D’autant plus que les joueurs de l’OL avaient réussi à raviver le souvenir de la saison dernière avant une nouvelle remontada contre Strasbourg (4-3). L’odeur du championnat est de retour ce week-end et les Lyonnais vont devoir rapidement mettre le bleu de chauffe avec un déplacement à Lens. Dimanche (20h45), l’ambiance risque d’être au rendez-vous dans un stade Bollaert qui affichera complet.

Mille Lyonnais attendus à Bollaert

Ils seront donc près de 35 000 supporters lensois à encourager les Sang et Or, mais les Lyonnais ne seront pas en reste. Si les autorités craignent des débordements, c’est avant tout parce que le cortège rhodanien sera bien garni. Deux arrêtés préfectoraux ont vu le jour durant la semaine afin de limiter la présence de supporters dans le centre de Lens. Toutefois, la préfecture du Pas-de-Calais n’a pas souhaité restreindre le nombre de places visiteurs et ce sont mille supporters de l’OL qui prendront place dans le parcage. Un soutien populaire qui ne sera pas de trop dans le but de relancer la machine et de faire un gros coup dans le nord de la France.