Classé à risques, Lens - OL sera supervisé par des drones

Ainsley Maitland-Niles (OL) face à Facundo Medina (Lens) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après un arrêté limitant la zone de déplacement des supporters de l’OL, la préfecture du Pas-de-Calais en a rédigé une deuxième jeudi. Des drones superviseront les alentours de Bollaert.

La préfecture du Pas-de-Calais a choisi de mettre les petits plats dans les grands dimanche soir pour Lens - OL (20h45). La sécurité sera maximale aux alentours du stade Bollaert alors que se déroule la grande braderie de Lille, à quelques kilomètres de Lens. Mais ce n’est pas pour ce rendez-vous annuel que les autorités ont choisi de renforcer les effectifs et les moyens pour la venue de la formation lyonnaise dans le nord de la France. Suite notamment à une attaque de bus en octobre 2022, la Préfecture craint des débordements et cherche la parade en amont. Le déplacement des supporters de l’OL a donc été encadré avec une interdiction de séjourner dans certaines villes comme Arras, Liévin.

Surveillance du centre-ville et de Bollaert

Mais cet arrêté ne fut pas le seul puisque jeudi, à trois jours de Lens - OL, un deuxième a vu le jour pour renforcer encore un peu plus le dispositif de sécurité. Face à un match à guichets fermés, la préfecture du Pas-de-Calais a autorisé l’utilisation de deux drones pour surveiller les alentours du stade lensois. Ce recours à la captation numérique doit servir "à une transmission rapide des informations aux effectifs à terre" et ainsi pouvoir "intervenir de manière immédiate et ciblée sur des attroupements hostiles." Cette surveillance se limitera au centre-ville de Lens sur une période allant de 17h le dimanche 15 septembre à 2h du matin le lundi 16 septembre.