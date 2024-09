L’OL se cherche désormais une voix médiatique

Avec le départ à venir de David Friio, l’OL n’a plus de directeur sportif. Le poste devrait rester vacant avec des prérogatives renforcées pour certains, mais c’est bien une voix médiatique qui est attendue.

La restructuration de l’organigramme avait été trop belle pour durer. Moins d’un an après avoir choisi de mettre David Friio à la tête de la direction sportive, John Textor n’a pas fait dans la dentelle et a choisi de congédier son directeur sportif, quelques jours seulement après la fin du mercato. L’équilibre, du moins sur le papier, qui avait été trouvé pour redresser la barre durant l’hiver a volé en éclats. Tout sauf une surprise tant le propriétaire américain dégaine plus vite que son ombre. On l’avait vu avec Santiago Cucci, avec les coachs et désormais avec David Friio. Le triptyque président - directeur général - directeur sportif n’aura duré qu’à peine neuf mois et il a très peu de chance d’être de retour dans les prochaines semaines.

Au moment de nommer Friio, Textor s’était presque vu forcer la main, lui qui se plaisait à chapeauter presque tout et rien sur le sportif. Mais la situation de l’OL l’avait poussé à se délester de la direction sportive. Mais, on a encore pu le voir durant l’été, avec le cas Wilfried Zaha notamment, ce rôle de manager comme dans une partie de jeu vidéo lui plait trop pour rester les bras croisés. En ce sens, voir un nouveau directeur sportif est plus qu’utopique et John Textor s’est empressé de le confirmer. "Je ne sais pas si le modèle d’un directeur sportif correspond à ce qu’on veut faire au niveau de notre organisation." Sous-entendu qu’il aimerait bien avoir encore son mot à dire sur le sportif.

Louis-Jean renforcé, mais dans l'ombre

Avec Jake O’Brien, Ainsley Maitland-Niles et, on l’espère, Wilfried Zaha, le propriétaire a des arguments pour expliquer qu’il ne ferait pas moins bien qu’un directeur sportif. C’est pourquoi un remplacement poste pour poste n’est pas à l’ordre du jour entre Rhône et Saône. Les prérogatives des uns et des autres s’entremêlaient trop pour un résultat positif, comme à l’époque du duo Juninho - Maurice, qui se marchait sur les pieds. D’après ce qu’il peut se tramer en coulisses, la tendance d’un rôle renforcé pour Matthieu Louis-Jean ne serait pas si farfelue. Mercredi, Textor l’a encore rappelé, il souhaite s’appuyer de plus en plus sur les datas et le scouting pour faire des bonnes affaires. Cet été, elles ont eu un certain coût, mais cela semble être la voie prise par Eagle Football et donc l’OL pour les prochains mois.

Directeur sportif sans vraiment l’être, Louis-Jean n’a pas vocation à se mettre en avant et voudra avant tout rester dans l’ombre pour avancer ses pions dans le recrutement. Il aura désormais une étape intermédiaire en moins à franchir et cela devrait favoriser les demandes formulées par Pierre Sage. Car si l’on parle des coulisses, c’est bien sur le terrain que le sort de l’OL se joue. Pour le moment, l’entraîneur lyonnais a du mal à imposer sa patte et les profils ciblés et recrutés peuvent l’expliquer en partie. Avec le départ de Friio, Sage a aussi une place à prendre et une voix à faire entendre, que ce soit auprès de son vestiaire, mais aussi de ses supérieurs.

Présent médiatiquement, mais sans faire de l'ombre à Textor

Comme l’a dit Enzo Reale sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones, "il faut qu’il s’impose, car quand ça ira moins bien sportivement, c’est lui qui va sauter, pas les autres.". À une certaine époque, entre Rhône et Saône, Pierre Sage aurait pu embrasser le rôle d’un manager à l’anglaise. Mais dans la philosophie d’Eagle Football, cela ne colle pas. L’entraîneur aurait alors trop d’influence et forcément, ce serait bête de s’en passer. Mais là n’est pas le débat, quoique… Avec un Pierre Sage déjà bien au front sur le plan médiatique et un Matthieu Louis-Jean qui ne souhaite pas forcément prendre la lumière, une voix médiatique manque clairement à l’OL. C’était déjà le cas ces derniers mois, puisque Friio n’était pas forcément un adepte et un amoureux de l’exercice.

Pourtant, la nature a horreur du vide et en étant un peu plus présent, l’ancien Marseillais aurait pu sauver les meubles. Vu les relations avec John Textor, il y avait certes peu de chances, mais le futur ex-directeur sportif n’a pas forcément abattu toutes ses cartes pour rester. Même s’il est un homme des médias, Laurent Prud’homme n’a pas vocation à occuper ce rôle et il se brulerait sûrement les ailes. Santiago Cucci s’y est essayé sans l’aval de Textor et s’est vite vu montrer la porte de la sortie. L’heure est donc à trouver un renfort qui ne serait pas forcément une "menace", si l’on peut dire, pour John Textor mais qui serait assez présent au quotidien et les soirs de match pour assurer le service après-vente auprès de la sphère médiatique. Un difficile équilibre à trouver et qui devrait entraîner un statu quo dans les semaines à venir.