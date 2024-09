Vers une nouvelle OPA sur les actions de l’OL ?

Depuis sa prise de contrôle, John Textor n’a pas caché son désir de voir l’OL basculer sur la bourse de New-York plutôt que celle de Paris. Un moyen qui réduirait la dette, mais qui passe par aussi par une OPA pour récupérer toutes les actions du groupe.

L’OL est déjà un peu américain, mais il pourrait bien le devenir encore un peu plus dans les mois à venir. Depuis sa prise de contrôle et la mise en retrait de Jean-Michel Aulas, John Textor répète souvent son désir d’introduire Eagle Group (ex OL Groupe) sur le marché financier américain et ainsi quitter la Bourse de Paris. Il l’a encore dit mercredi à l’occasion de sa conférence de presse à Décines. La demande a été faite auprès des autorités et être "cotés sur la Bourse de New York doit permettre de réduire la dette et de financer les initiatives de croissance. On pense que le marché est très positif." Réduire la dette, c’est l’un des objectifs de John Textor, car il "n'aime pas la dette en général".

Racheter pour investir plus

Pourtant, cette dernière s’est creusée ces derniers mois et cela n’a pas forcément rassuré l’environnement lyonnais. Ayant lancé un refinancement de la dette sur stade, le patron d’Eagle Football s’est attiré quelques foudres, mais se veut optimiste avec ce passage à la Bourse de New-York. "Nous sommes dans le sport, le divertissement, la technologie... Je pense que nous aurons plus de revenus avec la technologie dans trois ou quatre ans. Le foot est un moyen de toucher un grand public et cela plaît beaucoup aux investisseurs."

En quittant le marché français pour celui des États-Unis, John Textor souhaite "investir plus ici" et a annoncé "vouloir se rapprocher de l’AMF pour faire une offre à un prix plus intéressant que les 3 € (de la dernière OPA ), qui sera payable en cash ou dans des actions du groupe coté à New York". Cela passera par une OPA afin de racheter le restant des actions détenues par d’autres porteurs qu’Eagle Football.