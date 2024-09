Maéline Mendy avec l’équipe de France (Photo by Sam Barnes – Sportsfile/UEFA via Getty Images)

Opposée aux Pays-Bas en huitièmes de finale de la Coupe du monde U20, l’équipe de France a pris la porte après prolongations (1-2) durant la nuit de jeudi à vendredi. Retour à l’OL plus rapide que prévu pour les trois Fenottes.

Sandrine Ringler avait insisté sur le fait que son groupe continuait à apprendre à se connaitre pendant la compétition et il n’y a pas eu de miracle. Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde U20 après une fessée infligée aux Fidji (11-0), la France a été éliminée par les Pays-Bas dès le premier tour de la phase finale. Poussées jusqu’en prolongations, les Bleuettes n’ont pas réussi à prendre l’avantage ou à pousser les Néerlandaises jusqu’à la fatidique séance des tirs au but. Pourtant, les choses avaient plutôt bien commencé en Colombie avec des Françaises devant au moment de retourner aux vestiaires à la pause. Surfant sur leur festival offensif pour le dernier match de poule, les coéquipières de Féérine Belhadj ont pris l’avantage par Mossard, peu après la demi-heure de jeu (1-0, 33e).

Joseph n'a pas pu surfer sur son quadruplé

La gardienne était la seule joueuse de l’OL à débuter ce huitième de finale. Malgré un quadruplé contre les Fidji, Liana Joseph n’est entrée que la 70e minute alors que les Pays-Bas avaient recollé au score dix minutes plus tôt. L’attaquante lyonnaise, tout comme Maéline Mendy sur le pré à partir de la 54e, n’a pas réussi à forcer le verrou néerlandais dans le temps réglementaire et les deux sélections ont donc disputé deux prolongations. À ce petit jeu, les Bataves ont été les meilleures avec un but juste avant la pause de cette demi-heure supplémentaire. Avec cette élimination précoce, les trois Fenottes sélectionnées vont rentrer plus tôt que prévu à Lyon et c’est forcément une déception pour l’équipe de France U20.