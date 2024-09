Lens - OL considéré comme "match à risques" par les autorités

Ce dimanche (20h45), l’OL se déplace à Lens dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Face à certains contentieux entre supporters, les autorités ont choisi d’encadrer le déplacement des Lyonnais.

Un arrêté digne d’un roman. Pour le retour de la Ligue 1 après deux semaines de trêve, les autorités locales n’ont pas lésiné sur les moyens concernant les déplacements de supporters. C’est notamment le cas de la Préfecture du Pas-de-Calais à l’occasion de Lens - OL qui se tient ce dimanche (20h45) à Bollaert. Un document long de six pages afin d’encadrer l’arrivée des groupes de supporters de l’OL pour ce rendez-vous. Ces derniers seront interdits de présence dans plusieurs villes aux alentours de Lens comme Arras, Avion ou encore Liévin. Si la Préfecture ne limite pas la venue des supporters adverses, elle est consciente que ce match est "à risques" et cherche à empêcher au maximum les débordements hors du stade.

Une "rivalité s'est installée depuis le titre gagné en mai 2002"...

Pour expliquer cet encadrement et spécifiquement le départ du stade sur autorisation des forces de l’ordre, les autorités ont mis en avant les contentieux entre les Bad Gones et les Red Tigers et KSO 93. Mais aussi les incidents survenus lors de… Marseille - OL en octobre 2023 avec le caillassage du bus lyonnais et les chants et gestes racistes en parcage visiteurs ou de la finale de la Coupe de France avec l'attaque des bus sur une aire d'autoroute. Comble de l’arrêté et de la justification de l'encadrement, "une rivalité qui s’est instaurée" entre les deux clubs depuis le 4 mai 2002 et la victoire pour le titre de l’OL !