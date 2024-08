OL - Droits TV : les Bad Gones avaient un message pour la LFP

Vincent Labrune, président de la LFP (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Samedi, pendant la rencontre entre l’OL et Monaco, les Bad Gones ont adressé un message à la LFP et à son président Vincent Labrune sur la question des droits TV et du choix de DAZN et beIN Sports.

Sur le terrain, le spectacle n’a pas forcément été au rendez-vous dans les rangs lyonnais. Pour le premier match de la saison au Parc OL, le visage attendu était logiquement bien différent de celui qui a été proposé par les joueurs de Pierre Sage samedi à Décines (0-2). En tribunes, les Lyon 1950 ont lancé les festivités à l’occasion de leurs 15 ans d’existence et qui se poursuivront tout au long de la saison. Du côté du Virage Nord et des Bad Gones, un hommage a été rendu à Xavier Pierrot, qui vivait sa dernière avant de prendre les commandes de l’Arena, mais ce ne fut pas tout. Le groupe de supporters avait aussi un message à faire passer à la LFP et à son président Vincent Labrune.

La "der" pour Xavier #Pierrot qui désormais sera en charge de l'Arena. #OLASM — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) August 24, 2024

Pendant que Cyril Linette, futur candidat à la présidence de la Ligue de Football Professionnel, était en tribune présidentielle d’après nos informations, les Bad Gones ont déployé une banderole pour critiquer le choix de la Ligue d’avoir accepté les conditions de DAZN et beIN Sports pour obtenir la diffusion de la Ligue 1 pour les prochaines saisons. À cela s’est ajouté un prix d’abonnement beaucoup trop élevé pour suivre les matchs, de quoi faire dire aux supporters de l’OL que "la LFP est le fossoyeur du football français" et quelques noms d’oiseaux à l’attention de Vincent Labrune.