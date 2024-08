Mercato : un milieu permettra "de revoir un jeu plus fluide" à l’OL

Samedi, Pierre Sage a essayé une nouvelle organisation au milieu de terrain avec notamment la présence de Saïd Benrahma. Malheureusement, le choix n’a pas été gagnant et l’entraîneur de l’OL a encore rappelé le besoin d’un renfort.

Après avoir misé sur le 4-3-3 lors de ses premiers mois et durant la préparation, Pierre Sage a fait le choix d’innover contre Monaco, samedi. On peut forcément se demander si un tel test à ce moment est opportun, mais le visage montré par l'OL à Rennes dimanche dernier a poussé l’entraîneur lyonnais à tenter quelque chose contre le club de la Principauté. Sur le papier, l’essai pouvait s’entendre afin d’offrir plus de solutions dans la ressortie de balle et dans le jeu en déséquilibre.

Malheureusement, l’influence de Saïd Benrahma comme meneur a été limitée. Les joueurs changent, les combinaisons aussi, mais rien ne s’améliore dans l’entrejeu de l’OL. Alors forcément, la question d’un recrutement revient sans cesse. "Il y a besoin de valoriser ce secteur de jeu là et ça nous permettra de revoir un jeu plus fluide, de moins rendre le ballon, a avoué Pierre Sage samedi. Mais aussi, ça nous permettra d’être beaucoup plus efficace dans notre manière de défendre en avançant."

Un problème avant tout général ?

Tanner Tessmann devrait débarquer entre Rhône et Saône dans les prochaines heures, mais il ne règlera pas à lui tout seul les problèmes lyonnais. D’ailleurs, s’il n’a pas nommé l’Américain, Pierre Sage estime que la défaillance dans le cœur du jeu n’est pas du simple fait des milieux, qu’ils se nomment Matic, Caqueret, Tolisso ou Maitland-Niles samedi. "C’est plutôt un état général du jeu qu’un focus sur le milieu. On a d’autres secteurs de jeu où les questions doivent se poser et ça va être de mon ressort d’améliorer ces choses-là." Il reste six jours sur le marché des transferts pour tenter d’y remédier. Mais quelque chose nous dit que c’est également dans les têtes que tout se joue.