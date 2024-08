Mercato : accord entre l’OL et Venise pour Tessmann

Tanner Tessmann, milieu des Etats-Unis et de Venise (Photo by ALEX LIVESEY / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Après avoir ciblé Tanner Tessmann comme un renfort prioritaire au milieu de terrain, l’OL a accéléré les pourparlers avec Venise. Les deux clubs seraient enfin tombés d’accord pour un transfert de l’ordre de six millions d’euros.

L’OL en passe de tenir la doublure de Nemanja Matic et un milieu capable d’occuper plusieurs rôles dans l’entrejeu. À la recherche de renforts dans ce secteur, surtout après les déclarations de Pierre Sage suite aux défaites contre Arsenal et Rennes, le club lyonnais a jeté son dévolu sur Tanner Tessmann, joueur du Venise FC. Le joueur, rapidement tombé d’accord avec l’OL, attendait désormais que les deux formations accordent leurs violons pour s’engager dans le Rhône. À en croire L’Équipe, c’est dorénavant chose faite depuis ce samedi matin. L’OL et Venise seraient tombés d’accord sur les bases d’un montant de six millions d’euros pour la dernière année du jeune Américain (22 ans).

Un contrat de cinq ans attend l'Américain

En plus de ce montant envoyé au club de Serie A, la direction lyonnaise devrait également inclure un intéressement sur une potentielle plus-value en faveur de Venise. Toutes les parties ayant réussi à s’entendre pour ce transfert, Tanner Tessmann ne devrait plus tarder à s’engager officiellement avec l’OL. Le milieu, qui a participé aux Jeux olympiques et a croisé la route d’Alexandre Lacazette en poules, serait attendu en début de semaine pour passer sa visite médicale et ensuite signer un contrat de cinq ans.