OL - Mercato : une option d’achat finalement dans le prêt de Sarr ?

Amin Sarr lors du match OL – Lorient en mars 2023 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En instance de départ à l'OL, Amin Sarr va très prochainement rejoindre l’Italie du côté de l’Hellas Vérone. Le prêt pourrait finalement s’accompagner d’une option d’achat de l’ordre de cinq millions d’euros.

Un Sarr peut en cacher un autre à l’OL dans le sens des départs. Quelques jours après le transfert de Mamadou Sarr à Strasbourg, c’est Amin Sarr qui devrait quitter les bords du Rhône dans les prochaines heures. Placé dans le loft depuis la mi-juillet et son retour de prêt de Wolfsburg, l’attaquant suédois ne fait pas partie des plans lyonnais pour la saison à venir. Acheté onze millions d’euros à l’hiver 2023, Sarr n’a jamais réussi à se mettre en évidence sous le maillot rhodanien et ressemble à un vrai échec sportif et financier. À l’heure où l’OL a besoin de dégraisser, une vente d’Amin Sarr n’est pas dans les tuyaux, mais une porte de sortie a pointé le bout de son nez en début de semaine du côté de l’Italie.

Un prêt pour limiter les frais ?

Face à l’intérêt de l’Hellas Vérone, le Suédois aurait accepté le challenge de rejoindre la Serie A pour la saison 2024-2025. Et plus si affinités ? Initialement, le prêt conclu entre l’OL et le club italien ne devait pas intégrer d’option d’achat à l’issue de l’exercice. Seulement, d’après certains médias transalpins, l’Hellas Vérone pourrait bien activer une option de cinq millions d’euros d’ici à la fin juin 2025. Soit moitié moins que le prix d’achat à Heerenveen.