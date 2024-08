Revenu à l'entraînement de l'OL lundi, Alexandre Lacazette sera disponible pour jouer face à Monaco. Il pourrait être aligné avec Georges Mikautadze même si Pierre Sage n'écarte aucune stratégie.

Le retour d'Alexandre Lacazette en Ligue 1 se fera pour la deuxième journée de championnat à domicile. Un luxe que s’est offert le Français, bien malgré lui. Au contraire, ses coéquipiers ont entamé la saison à l’extérieur par une lourde défaite (3-0) face à Rennes. Georges Mikautadze a dû remplacer le “Général” comme il pouvait, mais compliqué pour le Géorgien qui a vécu une première cauchemardesque. En effet, difficile de se passer du troisième meilleur buteur du championnat la saison passée. Un secteur offensif pas du tout inspiré au Roazhon Park qui devrait être renouvelé au prochain match face à l’AS Monaco ce samedi à 17h.

Enfin une occasion pour associer le duo

Revenu lundi à l'entraînement, Lacazette a enfin pu faire la connaissance de son compère d’attaque Georges Mikautadze. Les deux Lyonnais ont sûrement déjà pu échanger concernant leur future association. Mais les décisions, c’est Pierre Sage qui les prend. L'entraîneur considère trois possibilités d’association. La première serait de “réellement associer les deux devants”. La deuxième d’en “mettre un dans l’axe et un sur le côté”. Et enfin, la troisième serait de “faire partager les minutes de temps de jeu sur un match”. Seulement, l'ancien adjoint du Red Star précise que “la vérité de chaque semaine sera unique et conditionnée par l’état de forme de l’un et de l’autre, leur performance et le contexte de l’adversité”. En ce sens, Pierre Sage ne sera pas figé sur une option et “pense que les 3 options d’association seront visitées”.

Néanmoins, durant la conférence de presse en vue du match contre Monaco, le coach a peut-être laissé un indice. Il a déclaré que “physiquement, Lacazette est prêt à débuter, Georges Mikautadze également, de même que Gift Orban et Enzo Molebe” sur le ton de la plaisanterie. À voir si le court temps entre le retour du capitaine à l'entraînement lundi et le match de samedi a suffi à Pierre Sage de constater une complémentarité entre les deux Gones.