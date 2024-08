OL - Monaco : Adi Hütter est "prêt pour ce défi à Lyon"

Adi Hütter, entraîneur de l’AS Monaco (Photo by Valery HACHE / AFP)

À quelques heures d’affronter l’OL (samedi 17h), Adi Hütter, l'entraineur de l'AS Monaco, s’est exprimé sur ce choc face à un concurrent direct.

Ce jeudi, Adi Hütter, le coach de l'AS Monaco, s’est longuement arrêté sur le choc face à l’OL qui se dispute ce samedi (17 heures). Il a parlé du club lyonnais comme d’une "grosse équipe avec beaucoup d’expérience". Des moments de la saison passée qui ont forgé un groupe uni et c’est cela qu’il redoute très certainement le plus. L'entraîneur monégasque a qualifié ce match de "choc" car les Rhodaniens "ont aussi l’ambition de se qualifier en Ligue des champions".

Un duel entre concurrents directs qui devrait être ardemment disputé. Ainsi, c’est une rencontre qu’il ne prend pas à la légère vue l’historique très récent entre les deux clubs. Malgré toutes ses appréhensions, l'Autrichien croit en son équipe et se dit "prêt pour ce défi à Lyon".

Aucun point pris contre l’OL la saison dernière

Adi Hütter sait ce qui l’attend samedi et ne veut pas reproduire les erreurs du passé. En effet, les Monégasques n’ont engrangé aucun point face aux Lyonnais lors de l'exercice précédent (saison 2023-2024). Cela n’a pas empêché le club de la Principauté de finir dauphin du PSG. C’est en ce sens que cette fois, les Azuréens vont redoubler de vigilance face à Lacazette et ses coéquipiers.

L'ancien technicien du Borussia Mönchengladbach espère ramener "un meilleur résultat qu’au printemps dernier". Il fait référence à la défaite subie au Parc OL (3-2) en avril dernier. Mais il doit également se souvenir du revers (1-0) essuyé en décembre 2023 qui fut une désillusion totale pour la formation du Rocher et un succès fédérateur pour les Lyonnais. Maintenant, reste aux hommes de Pierre Sage de faire le nécessaire pour enfin lancer leur championnat.