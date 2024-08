OL : une tunique au ton pastel en guise de troisième maillot

Le troisième maillot (Third) de l’OL pour la saison 2024-2025.

Alors qu’il n’a pas encore été présenté officiellement, le troisième maillot de l’OL est déjà disponible à la vente.

Saïd Benrahma avait déjà un peu vendu la mèche en parlant du maillot third lors d’un live Instagram durant le stage en Autriche. Alors que la tunique extérieure avait été dévoilée il y a de cela un mois, ce sera bientôt au tour de la troisième. D’ailleurs, il est déjà en vente dans de nombreux magasins de la région lyonnaise. Une récente commercialisation qui annonce une officialisation imminente du futur maillot lyonnais pour les prochains matchs. Certes, ce dernier sera moins porté que les deux autres, mais il sera certainement de sortie les jeudis soir en Europa League.

"Inspirée des façades qui bordent les rives de la Saône à Lyon"

Une tunique “inspirée des façades dignes de cartes postales qui bordent les rives de la Saône à Lyon". Tels sont les mots d'Adidas pour justifier le choix des coloris. Des nuances de rouge et de rose sur chacune des manches qui feraient penser aux bâtiments orange qui longent la rivière. Une base de couleur blanche combinée à “des tons pastel pour un look serein”. On reconnaît aisément le “blason brodé pour montrer ton soutien” se trouvant du côté du cœur. Ce 3ᵉ maillot est vendu au prix de 100 euros.