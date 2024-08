OL Académie : la reprise du championnat ce week-end  

La saison commence ce week-end pour les U17, les U19 et la réserve. Un nouvel exercice attendu avec de meilleurs résultats que ceux de la saison dernière.

Le retour des choses sérieuses commence ce week-end pour les jeunes classes de l’OL. La longue préparation, débutée mi-juillet, a bien fait chauffer les organismes en vue de cette reprise. Un rythme intense imposé aux trois équipes des U17, U19 et de la réserve qui devrait permettre un bon démarrage.

Une pré-saison qui s’est plutôt bien passée pour les hommes d’Amaury Barlet avec quatre victoires et deux défaites concédées. Le groupe U19 de Jordan Gonzalez a, lui aussi, disputé six rencontres, dont trois victoires et un revers, contre des formations "d’adultes" qui évoluent en R1. Quant à la réserve de Gueïda Fofana, il faudra se ressaisir pour le match de championnat, car deux victoires en six matchs n'aident pas à préparer sereinement ce début de saison.

Des premiers matchs tous à domicile

Le championnat de France fait sa rentrée ce week-end. Lors de leur dernier amical avant la reprise, U17 et U19 lyonnais ont obtenu une double victoire face à leurs homologues de Sochaux, battus respectivement 1-0 et 3-1. Ainsi, les Lyonnais aborderont leur retour à la compétition avec le plein de confiance. Quant au groupe Pro 2, le dernier amical s’est soldé par un score nul (1-1) contre Jura Dolois. Visiblement, des problèmes qui n’ont pas été réglés durant cette préparation et qui persistent.

Après avoir vécu un exercice passé sans enjeu majeur, ne luttant pas pour la relégation ni pour la montée, Gueïda Fofana dispose d'un effectif largement remanié durant l'été. La lutte pour le maintien est encore l'objectif affiché en National 3. Pour les U17 et les U19, c'est une bataille pour les places d'en haut qui est attendue à Meyzieu. Le centre de formation, lieu des premières joutes de ce début de saison.

Le programme de l’Académie :

Réserve : OL - Thonon Évian, samedi à 18h

U19 : OL - Clermont, dimanche à 15h

U17 : OL - ASPPT Marseille, samedi à 14h