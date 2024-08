OL - Monaco : Lacazette, le cauchemar des Monégasques 

Après une reprise en début de semaine, Alexandre Lacazette va faire son retour en Ligue 1 contre Monaco samedi (17h). Un retour craint par les Monégasques.

De retour à l'entraînement lundi, Alexandre Lacazette sera présent dans le groupe pour affronter Monaco ce samedi (17h). Après la finale des JO perdue (5-3) face à l’Espagne, le "Général" aura à cœur de bien entamer sa saison. Seulement, son OL ne l’a pas bien débuté sans lui. Une défaite sans conteste (3-0) subie dimanche dernier sur la pelouse du Stade Rennais par les Lyonnais, orphelins de son capitaine. Pierre Sage pourra compter sur son attaquant afin de ramener la victoire à son équipe. Néanmoins, après une fin de saison intense, que ce soit en club ou en sélection olympique, l’ancien Gunner pourrait être diminué physiquement et mentalement. Un enchaînement immodéré pour l'enfant du club. Mais son coach a rassuré sur ce point, parlant d'un "mental régénéré". Le récent médaillé d’argent s’appuiera sur ses souvenirs passés des buts marqués face à l’ASM pour faire tomber Monaco de son Rocher.

7 buts contre l’AS Monaco

Voir Lacazette de retour n'est pas vraiment une surprise pour les Monégasques, puisque Pierre Sage l'avait annoncé avant même la reprise de la Ligue 1. Le capitaine de l'OL pourrait déjà refouler le rectangle vert dès le coup d'envoi, deux semaines après avoir été vice-champion olympique, face à l'une de ses proies favorites.

Sur ses années passées dans le Rhône, Lacazette a fait trembler les filets du club de la Principauté à sept reprises. Le dernier but en date face aux Rouge et Blanc remonte à avril dernier lors de la victoire (3-2). Il avait relancé l'OL avec le but égalisateur du 1-1. Le Gone avait également inscrit un triplé lors de la plus large victoire de l’OL face à l’AS Monaco (6-1) en 2016. Espérons revoir le Gone sur la pelouse du Parc OL pour la première de la saison à domicile aux côtés de son duo prédestiné Mikautadze.