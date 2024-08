OL : le jeu de Pierre Sage à la peine face aux gros

Sous la direction de Pierre Sage, l’OL essaye de réinventer son jeu après une saison marquée par la nécessité de résultats. L'entraîneur privilégie désormais un jeu plus élaboré et cohérent pour réussir dans le temps.

La saison dernière, l'OL a dû se concentrer sur l'essentiel : obtenir des résultats pour éviter le pire. Dans ce contexte, l'approche de l'équipe a souvent été pragmatique, sacrifiant le style pour l’efficacité. Chaque point était crucial pour rester compétitif et nourrir l'espoir d'une qualification européenne. Pierre Sage, conscient de l'urgence de la situation, a donc mis en place un jeu plus direct, axé sur la solidité défensive et l’exploitation rapide des opportunités en attaque. Un secteur qui a mieux marché que l’autre avec 55 buts encaissés, c'est dix de plus que Le Havre qui a fini 15ème. Cette stratégie a permis de sauver les meubles, mais a laissé peu de place à l’innovation tactique.

Un jeu qui laisse à désirer

Cet été, Pierre Sage a profité de la préparation pour affiner le jeu de l’OL. Il a introduit plusieurs nouveautés tactiques significatives par rapport à la saison dernière. Pressing synchronisé, sorties de balle réfléchies et déséquilibre calculé sont désormais au cœur de la philosophie lyonnaise. Néanmoins, cela ne s’est pas vraiment fait ressentir lors des précédentes sorties, notamment celle à Londres.

Les préceptes de jeu de Pierre Sage n’ont pas été réellement appliqués. Un pressing inexistant et des ressortis de balle pas à la hauteur d’une équipe de haut niveau. Des circuits de passe préférentiels qui ont du mal à exister avec un jeu collectif encore trop timide qui révèle immédiatement les faiblesses des individualités amenant à des erreurs. Les Gunners de Mikel Arteta ont donné une véritable leçon de foot aux hommes de Pierre Sage.

L’ex du Red Star ne semble pas encore avoir trouvé la formule afin d'allier efficacité et spectacle. Cependant, on peut tout de même relever une certaine solidité défensive qui avait été perdue la saison passée. Pierre Sage va devoir se creuser la tête s’il ne veut pas être mis à l’écart en ce début de championnat.