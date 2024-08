Mercato : la Juve après l'AC Milan pour Pierre Kalulu (ex-OL) ?

Ancien défenseur prometteur de l’OL, Pierre Kalulu est sur le point de rejoindre la Juventus. Son expérience à l’AC Milan l’a fait grandir et un nouveau projet s’ouvre à lui avec une place de titulaire à la clé.

Pierre Kalulu avait quitté l’OL en 2021 à la fin de son contrat, après avoir fait ses débuts professionnels avec le club en 2016. Pendant son temps à Lyon, il a été reconnu pour sa polyvalence défensive et son engagement sur le terrain. Il a été le capitaine de la réserve des Gones. Sa formation et ses performances ont rapidement attiré l’attention d’autres clubs européens. L’OL, bien qu'ayant tenté de le garder, a vu son jeune talent partir, permettant à Kalulu de saisir une opportunité de jouer à un niveau plus élevé. Le Gone a donc choisi de porter les couleurs du Milan AC.

Du succès milanais au nouveau défi de la Juventus

À l’AC Milan, Kalulu a connu un succès notable, renforçant sa réputation avec des prestations solides en Serie A et en Ligue des champions. Malgré son statut de remplaçant, l’ancien Lyonnais a su attirer l'œil. C’est en ce sens que la Juventus de Turin a jeté son dévolu sur le défenseur, selon Di Marzio. Les deux clubs seraient déjà d'accord. Son transfert vers la Juventus survient après l’échec du dossier Todibo, ciblé par le club italien mais finalement inaccessible. La Juve a vu en Kalulu une opportunité pour solidifier sa ligne arrière, et le transfert est désormais imminent. On parle d’un prêt payant de 3,5 millions d’euros assorti d’une option d’achat fixée à douze millions d’euros (et trois de bonus) avec un intéressement de 10% sur une future vente.

Un bon coup réalisé par le Milan qui a déjà trouvé son remplaçant en la présence d’Emerson Royal. Ce départ marque la fin d’un chapitre de remplaçant au Milan, mais aussi le début d'une nouvelle aventure prometteuse pour Pierre Kalulu en Italie avec un statut de titulaire. C’est en tout cas ce qui se dessine. Une bien belle trajectoire pour le natif de Lyon.