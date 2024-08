OL : Moussa Niakhaté rassurant sur cette présaison 

L’une des satisfactions de cette préparation est certainement la défense. Cette solidité défensive, Moussa Niakhaté n’y est pas étrangé.

Arrivé à l’OL cet été en provenance de Nottingham Forest, Moussa Niakhaté s’est installé comme un véritable patron dans cette charnière lyonnaise. L’argent déboursé pour l’acquérir est peut-être exorbitant (31,9 millions d’euros), néanmoins il l'a justifié durant la préparation. Souvent blessé l'année dernière en Premier League, le Sénégalais a rassuré sur le plan physique puisqu’il a participé à presque l’intégralité des matchs de préparation. Puissant, rapide et à l’aise techniquement, il a tout du profil parfait pour un défenseur moderne, avec une bonne qualité de relance. Il colle idéalement au style de jeu voulu par Pierre Sage, une équipe joueuse avec qui le ballon ne brûle pas les pieds.

Niakhaté tiendra sa place à Rennes

De nouveau titulaire dans la charnière centrale dimanche contre Arsenal, cela a confirmé qu’il sera bien présent lors de la première journée de championnat. L’association avec Caleta-Car devrait avoir lieu. La complémentarité entre les deux défenseurs semble s’être trouvée. L’un occupe l’axe gauche, à savoir Niakhaté, et l’autre l’axe droit, pour Caleta-Car. Une évidence à rappeler, car la saison passée, le Croate jouait à gauche, laissant le côté droit à O’Brien qui est également droitier. L’ex-Marseillais va donc retrouver son flanc droit, lui qui sera plus à l’aise et sans doute plus performant lors des matchs. Le Sénégalais va donc retrouver la Ligue 1 ce week-end, six ans après l’avoir quittée.