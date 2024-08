OL : quelle triplette au milieu de terrain contre Rennes ?

Les joueurs de l’OL Matic, Tolisso et Caqueret (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

L’OL se déplacera à Rennes lors de la première journée. Le duel contre Arsenal peut-il redistribuer les cartes au milieu ?

Le milieu de terrain a fait l’objet de multiples débats à l’OL ces derniers temps. En ligne de mire : le manque de créativité. En l’absence de ce milieu créateur titulaire, le club lyonnais devra quand même faire face à Rennes. Seulement, les derniers matchs de préparation ont clairement montré les difficultés dans cet entre-jeu. Ce qui est sûr est que Matic sera la sentinelle. Le Serbe est un véritable régulateur du rythme d’un match et sa présence est primordiale. Il l’a largement montré la saison dernière. L'ex-rennais aura à cœur de battre son ancienne équipe.

Ce dernier sera certainement accompagné de l’indispensable Maxence Caqueret, même si ce dernier semble sur le départ. Même si le Français a réalisé une pré-saison plutôt moyenne, il reste tout de même complémentaire dans un milieu dans lequel Matic figure. C’est plus le jeu avec le ballon qui pose un problème pour le natif de Vénissieux, plutôt que le jeu sans ballon, un comble pour un footballeur. Désormais, reste à savoir qui sera le troisième élu. Le duel face à Arsenal nous a donné des indices sur le dernier qui composera la triplette à Rennes.

Orel Mangala ou Corentin Tolisso ?

C’est la question qui fâche. Mais Pierre Sage semble déjà avoir tranché même si une surprise de dernière minute n'est pas à exclure. Corentin Tolisso a commencé ce match titulaire tandis qu’Orel Mangala a été placé sur le banc. Dans cette rencontre, l’ex du Bayern a joué 85 minutes et a finalement été remplacé par le Diable Rouge. Pourtant, les deux sont tout de même décriés. Le Français pour sa faible intensité mise sur le terrain. Et pour le Belge, pour son rendement trop faible qui n’est pas à la hauteur du coût de son transfert. Pierre Sage a tout de même fait le choix de la cohérence et de la continuité de la saison dernière. C’est en ce sens que Tolisso devrait entamer le championnat face à Rennes.