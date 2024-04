Maxence Caqueret (OL) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Les cinq buts d’OL - Monaco dimanche ont grandement participé à la 31e journée record vécue par la Ligue 1 le week-end passé.

Les supporteurs lyonnais en ont pris plein la vue dimanche lors du choc entre l’OL et Monaco (3-2). En plus du succès et de la rencontre, de fort bonne qualité, ils ont pu assister à une soirée un peu spéciale avec des animations dans les tribunes, notamment un spectacle de pyrotechnie. Mais les spectateurs présents à Décines ne sont pas les seuls à avoir vécu un superbe moment. En effet, c’est toute la 31e journée de Ligue 1 qui est à marquer d’une pierre blanche.

Les statistiques nous racontent un week-end particulièrement prolifique. Au total, 40 buts ont été inscrits en neuf matchs, le troisième plus gros total après la 38e journée de la saison 2007-2008 (43) et la 5e journée de l’exercice 1949-1950 (55). Cela donne une moyenne de 4,44 réalisations par partie, le meilleur ratio depuis 1979-1980 (4,5).

Toutes les équipes ont marqué

Bien sûr, le 4-5 entre Rennes et Brest, à l’avantage des hommes de Pierre Sage par ailleurs, restera comme l’affiche du dimanche, mais les Rhodaniens et Monégasques n’ont pas démérité. Toutes les équipes ont contribué à rendre cette 31e journée notable, puisqu’elles ont toutes trouvé le chemin des filets au moins une fois, une première depuis 1976-1977, soit 47 ans. Loin des 0-0 sans saveur donc.