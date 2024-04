OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 29 avril 2024 en podcast

Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, "Tant qu'il y aura des Gones", en podcast sur différentes plateformes.

Dans une confrontation loin d'être évidente face à une des meilleures formations de Ligue 1, l'OL a démontré qu'il pouvait désormais rivaliser avec les équipes sur le podium en battant Monaco dimanche (3-2). Cette rencontre folle par son scénario et agréable par la performance des 22 acteurs, était au cœur de l'actualité dans Tant qu'il y aura des Gones lundi 29 avril. En compagnie de Jennifer Ivol, dirigeante à l'AS Montchat, Razik Brikh et notre consultant Nicolas Puydebois sont revenus sur ce succès capital.

Les Fenottes en finale de la Ligue des champions !

Cette première partie a été suivie d'une projection sur Lille. Après avoir défié les trois premiers du classement, l'Olympique lyonnais se déplace chez le quatrième lundi 6 mai (21 heures). Un nouveau choc crucial dans la course à la 7e place. Enfin, le troisième et dernier thème ne pouvait être qu'être sur les Fenottes. Les joueuses de Sonia Bompastor ont atteint la finale de la Ligue des champions. Après avoir éliminé le PSG dimanche, elles viseront un neuvième titre européen le 25 mai prochain face au Barça.

Le résumé du sommaire de l'émission du 29 avril 2024 :

0'22 : Intro

1'43 : OL - ASM (3-2) : fort mentalement, faible défensivement

32'28 : OL : place à Lille

48'35 : C1 : l'OL féminin en finale contre le Barça

Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur Ausha, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music. Sans oublier le replay sur notre chaîne Youtube.