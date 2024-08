Une semaine avant de reprendre le National 3, la réserve de l'OL jouait un dernier match amical. Elle a concédé le nul 1-1 face à Jura Dolois.

Ainsi s'achève la préparation de la réserve de l'Olympique lyonnais. Le 24 août prochain, les hommes de Gueïda Fofana recevront Thonon Évian Grand Genève pour la première journée de National 3 (18 heures). Avant le retour des choses sérieuses, avec un championnat toujours plus relevé, l'OL avait une dernière opportunité de parfaire ses automatismes. Il défiait Jura Dolois samedi au centre d'entraînement.

Contre un autre pensionnaire de N3, la formation rhodanienne a finalement terminé la rencontre sur un score de parité, un but partout. Parmi les titulaires, on retrouvait notamment Romain Perret, Yacine Chaïb ou encore le gardien récemment prolongé, Lassine Diarra.

Deux victoires en six matchs

Au cours de la présaison, les jeunes Lyonnais ont disputé six rencontres amicales. L'été a commencé par deux défaites, la première 2 à 1 sur le fil face à l'ASPTT Dijon, puis 1-0 contre l’UF Mâconnais, malgré les participations de Sinaly Diomandé et Alejandro Gomes Rodriguez. Le groupe a relevé la tête en disposant de Beaucaire (N3) grâce à Moussa Kanté (parti depuis) et Paco Fuhrer (2-0). Les 10 et 11 août, les Gones ont enchaîné deux nouvelles parties, avec au final un revers face à Bourg-en-Bresse (0-1) et un triplé salvateur de Yannis Lagha pour battre l'US Feurs (3-2).

Un bilan contrasté de deux victoires, trois défaites et un nul avant d'entamer une campagne qui s'annonce difficile. L'an passé, l'OL avait réussi à accrocher la sixième place après un exercice en dents de scie. Elle espère faire aussi bien d'une poule I à l'accent particulièrement rhônalpins.