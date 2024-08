OL Académie : nouvelle défaite pour la réserve à Bourg-en-Bresse

Dans le cadre d’un week-end à deux amicaux, la réserve de l’OL s’est inclinée vendredi. Face à Bourg-en-Bresse et malgré la présence de Florent Sanchez et Sinaly Diomandé, les Lyonnais ont été battus 1-0. Nouvel amical ce samedi (18h) contre Feurs à Décines.

Début de préparation compliquée pour la réserve de l’OL. Ayant retrouvé le chemin de l’entraînement depuis maintenant un mois, les jeunes Lyonnais ont disputé quatre matchs amicaux. Et le moins qu’on puisse dire est que les résultats ne sont pas forcément de la partie avec trois revers. Alors oui, Gueïda Fofana doit composer avec des joueurs à l’essai, d’autres sur le départ (Kanté) ainsi que certains "lofteurs" et que le score final n’a que peu d’importance. Mais avec trois défaites en quatre amicaux, la confiance ne se retrouve clairement pas stimulée. Avec une reprise de National 3 prévue le 25 août contre Thonon, le programme de la réserve s’accélère et Fofana a choisi d’organiser deux matchs en l’espace de deux jours.

Encore deux amicaux avant la reprise de National 3

Le premier d’entre eux a eu lieu vendredi en début de soirée du côté de Bourg-en-Bresse avec un amical contre le FBBP01, pensionnaire de National pour la saison à venir. Pour ce rendez-vous, Gueïda Fofana a pu compter sur les retours de Chaïm El Djebali et Romain Perret, non retenus avec les pros. Pas dans les plans de Pierre Sage, Florent Sanchez et Sinaly Diomandé ont également participé à la rencontre qui s’est terminée sur une courte défaite 1-0 avec un but de Karajcic pour les Bressans.

La réserve de l’OL sera de nouveau à l’œuvre ce samedi avec un deuxième amical à Décines cette fois-ci (18h) contre l’US Feurs. Ce sera l’occasion pour le coach lyonnais de faire tourner son groupe et de donner du temps de jeu à tout le monde avec un ultime amical le week-end prochain.