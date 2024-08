Fin des JO 2024 au Parc OL avec le bronze de l’Allemagne

Le Parc OL accueille les tournois olympiques de foot aux JO 2024 (Photo by CLAUDIO VILLA / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Vendredi se disputait la petite finale du tournoi olympique féminin au Parc OL. En prenant le meilleur sur l’Espagne, l’Allemagne a remporté le bronze et mis fin aux Jeux olympiques à Décines.

Toutes les bonnes choses ont une fin. Alors que les Jeux olympiques de Paris refermeront officiellement leurs portes dimanche soir à l’occasion de la cérémonie de fermeture, les JO 2024 sont déjà terminés à Décines. Après onze matchs disputés au Parc OL depuis le 24 juillet dernier, la pelouse de l’enceinte décinoise va pouvoir souffler un peu avant le retour des joueurs de Pierre Sage le 24 août prochain pour OL - Monaco. Si le Grand Stade a vibré aux rythmes des matchs des équipes de France féminine, par deux fois, et masculine en demi-finale, c’est dans un relatif anonymat que les Jeux se sont refermés vendredi dans la capitale des Gaules.

Däbritz présente en tribunes pour encourager l'Allemagne

Pendant qu’Alexandre Lacazette et ses coéquipiers tentaient de prendre le meilleur sur l’Espagne, la nation ibérique avait essuyé un premier revers quelques heures plus tôt dans la petite finale féminine. Championne du monde en titre, la Roja s’est inclinée sur la plus petite des marges contre l’Allemagne et a terminé quatrième de ces Jeux olympiques. Après la déception de la demi-finale, Sara Däbritz a retrouvé le sourire. Présente en tribunes pour encourager ses compatriotes, la milieu de l’OL a savouré cette médaille, même si une blessure à la cheville l’a empêchée de disputer l’évènement attendu depuis quatre ans.