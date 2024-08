Rayan Cherki et Johann Lepenant lors de France – Nouvelle-Zélande (Photo by LIOT Jean-Marie / KMSP / KMSP via AFP)

Cible du FC Barcelone, Dani Olmo a rejoint la Catalogne pour près de soixante millions d’euros. Avec la perte de son joueur offensif, le RB Leipzig devrait passer la seconde dans le dossier Rayan Cherki.

Il est reparti avec une médaille d’argent autour du cou, mais ces Jeux olympiques risquent d’avoir un goût amer pour Rayan Cherki. D’abord absent de la liste, le joueur avait finalement profité des forfaits suite aux refus de clubs pour faire son apparition dans le groupe de Thierry Henry. Malgré des matchs de préparation où il avait réussi à se montrer décisif, Cherki a dû se contenter de miettes pendant les JO 2024. Une titularisation pour le troisième match de poule et une grosse dizaine de minutes ensuite face à l’Égypte et l’Espagne en finale. Pas le tournoi espéré pour le joueur, ni même pour l’OL qui souhaite vendre son numéro 18. La cote du natif de Pusignan n’a pas grimpé, mais cette fin des Jeux devrait décanter le dossier du Lyonnais.

Soixante millions d'euros avec la vente d'Olmo

Après le PSG et le Borussia Dortmund, le RB Leipzig est entré dans la danse et serait désormais le mieux placé même si aucun accord n’a été trouvé avec le clan de Rayan Cherki. Toutefois, les choses pourraient se décanter dans les prochains jours et semaines. Depuis vendredi, le club allemand a en effet empoché une coquette somme avec la vente de Dani Olmo vers le FC Barcelone. Le départ de l’Espagnol était l’une des conditions pour une arrivée probable de Cherki à Leipzig. C’est à présent chose faite, ne reste dorénavant plus qu’à savoir si le RBL arrivera à se montrer convaincant avec l’OL et le joueur.