OL - Mercato : Lepenant à Nantes dès lundi ?

Médaillé d’argent aux Jeux olympiques avec la France, Johann Lepenant a désormais un avenir à trancher. Le milieu de l’OL devrait rejoindre Nantes dès lundi.

Il a été appelé en dernières minutes pour prendre une place parmi les réservistes, pourtant Johann Lepenant a quasiment joué autant de minutes que Rayan Cherki dans ces Jeux olympiques. Titulaire et ayant disputé 90 minutes contre la Nouvelle-Zélande, le milieu de l’OL a ainsi pu recevoir sa médaille d’argent vendredi soir après la défaite contre l’Espagne (3-5). Ce samedi, le club lyonnais compte à présent trois vice-champions olympiques dans son effectif, mais cela ne devrait pas durer. Avec Lepenant et Cherki, ce sont deux dossiers en instance de départ et la fin des JO 2024 devrait accélérer les choses.

Un prêt avec option d'achat

Pour l’ancien Caennais, un retour entre Rhône et Saône ne devrait même pas intervenir, si ce n’est pour récupérer ses affaires. En manque de temps de jeu la saison dernière après son retour de blessure, Johann Lepenant va mettre les voiles. Le FC Nantes aurait réussi à trouver un accord pour un prêt d’une saison assortie d’une option d’achat pour le milieu. D’après Ouest-France, ce dernier devrait rapidement débarquer à la Jonelière puisqu’il est attendu lundi afin de passer sa visite médicale et signer son contrat. S'ensuivra ensuite un peu de repos avant de commencer son aventure avec les Canaris.