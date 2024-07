Johann Lepenant avec l’équipe de France Espoirs (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

Suite à plusieurs retraits de dernières minutes, Thierry Henry a choisi de faire appel à Johann Lepenant pour les Jeux olympiques. Le milieu va quitter le stage de l’OL ce lundi pour retrouver l’équipe de France olympique en qualité de réserviste.

Décidément, l’OL est un club qui joue le jeu et la FFF s’en est bien rendu compte. Dimanche soir, la Fédération n’a pas manqué de souligner le geste du club lyonnais qui a décidé de ne pas mettre de barrière concernant Johann Lepenant. En effet, ce dernier va quitter ce lundi le stage en Autriche de la formation lyonnaise pour prendre un avion direction Aix-en-Provence. Face à de multiples forfaits de dernières minutes et notamment à la volonté de Chelsea de rappeler Lesley Ugochukwu à Londres, Thierry Henry a dû faire appel à un nouveau joueur pour garnir le quota de réservistes. Son choix s’est dirigé vers Johann Lepenant qui était l’un de ses hommes de base avant sa blessure en sélection en novembre dernier, puis à un temps de jeu sur la pente descendante à l’OL.

Un troisième Lyonnais aux JO 2024

Mis au courant dimanche après-midi de la volonté du sélectionneur de faire appel à lui pour participer aux Jeux olympiques, Lepenant a pu compter sur son club pour ne pas lui mettre de bâtons dans les roues. Après Alexandre Lacazette et Rayan Cherki, l’OL autorise donc un troisième élément de son groupe à participer aux JO 2024. Toutefois, le milieu de terrain débarque comme réserviste et ne pourra participer à une rencontre qu’en cas de blessure d’un des 18 joueurs de la liste principale de Thierry Henry. Cependant, la main tendue par l’OL à la sélection olympique est plus qu’appréciée au sein du football français.