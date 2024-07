L’OL dévoile son nouveau maillot extérieur

Ce vendredi matin, le club lyonnais a dévoilé son maillot extérieur pour cette nouvelle saison. Une tunique noire se voulant sobre et élégante.

Peut-être moins attendu que le maillot domicile, celui porté à l'extérieur a malgré tout une place dans le cœur des supporters. Après la tunique bleue et le blason rétro de la saison passée, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette évolueront en 2024-2025 avec un ensemble noir, aux légères touches de rouge et de bleu sur les trois bandes de l’équipementier Adidas sur les manches. L'annonce est tombée ce vendredi à 10 heures, mais ce n'était déjà plus une surprise pour les fans du club.

Ayant déjà filtré sur les réseaux sociaux et déjà en vente dans certains magasins de sport, le deuxième maillot est une alliance entre "élégance et modernité" selon le communiqué de l'OL. Outre les couleurs de la formation rhodanienne, on devine son logo imprimé en relief et de manière alternée, formant ainsi des sortes de carreaux.

Puisque les sponsors ne sont pas les mêmes, la seule différence entre les tuniques hommes et femmes provient du partenaire affiché sur le devant du t-shirt : Emirates pour les uns, Mastercard pour les autres. Déjà disponible en boutique et sur le site du club, son prix de vente conseillé est de 100 euros.