Après avoir porté le nouveau maillot domicile lors de la dernière journée de Ligue 1 2023-2024, l’OL devrait bientôt annoncer la tunique à l'extérieur. Cette dernière devrait être noire et rappeler un peu le maillot 2006-2007.

Le 13 juillet prochain, Maxence Caqueret et ses coéquipiers affrontent Chassieu-Décines sur la pelouse du terrain Gérard Houllier. Un peu plus d’une semaine après la reprise, l’OL jouera son premier match amical de l’été et les Lyonnais endosseront pour la première le maillot domicile 2024-2025. Ce ne sera pas une nouveauté pour les supporters rhodaniens présents au GOLTC puisque la tunique blanche avait été dévoilée en avant-première lors du match contre Strasbourg en mai dernier. Les recrues comme Moussa Niakhaté et Abner ont également posé avec ce maillot hommage au Rhône et à la Saône d’après le club et son équipementier Adidas.

Au revoir le logo rétro

Presque deux mois après la présentation du maillot domicile, l’OL n’a toujours pas dévoilé sa tunique extérieur, mais ne devrait pas tarder à le faire. Toutefois, là encore, les fans lyonnais ne devraient pas être surpris puisque le noir devrait être dominant si l’on en croit le site spécialisé Footy Headlines et quelques clichés pris dans un magasin Intersport. Si le blason du club devrait être incrusté sur l’ensemble du maillot, ce dernier pourrait bien rappeler quelques souvenirs. Avec du rouge et du bleu sur les manches pour les trois bandes de l’équipementier allemand, il y a comme un air de 2006-2007 quand l’OL terrassait le Real Madrid à Gerland (2-0).