OL : Lacazette a lui bien fait son retour à l’entraînement

Alexandre Lacazette, attaquant et capitaine de l’OL à l’entraînement (crédit : David Hernandez)

Tandis que Rayan Cherki a dû s’entraîner en marge du groupe professionnel, Alexandre Lacazette était lui bien de retour ce lundi. Le capitaine de l’OL a retrouvé l’entraînement collectif.

Il y a eu la tempête rennaise dimanche soir (3-0) mais le ciel est toujours bien nuageux au-dessus de Décines ce lundi. Après les orages bretons, c’est une sorte de mini-tornade qui s’est abattue sur le centre d’entraînement avec l’annonce de Rayan Cherki placé dans le loft créé par la direction courant juillet. Attendu ce lundi à l’entraînement de l’OL, le vice-champion olympique ne s’attendait sûrement pas à se voir signifier un programme individualisé jusqu’au 30 août si un transfert n’est pas intervenu d’ici là. Fort heureusement, dans ce marasme que l’on n’attendait pas en ce début de saison, un petit rayon de soleil a pointé le bout de son nez dans le ciel décinois ce lundi après-midi.

Une association avec Mikautadze attendue

Comme avancé par Pierre Sage, Alexandre Lacazette a respecté les termes du pacte réalisé avec le coach et était bien de retour au GOLTC. Vice-champion olympique, l’attaquant n’a pas forcément eu beaucoup de temps pour couper avec seulement deux semaines de repos, en plus d’une préparation des Jeux olympiques débutée mi-juin. Toutefois, le numéro 10 de l’OL postule pour une place dans le groupe lyonnais afin d’affronter Monaco. Si l’association avec Georges Mikautadze fait saliver et est attendue, Pierre Sage ne devrait prendre aucun risque avec son capitaine. Malgré déjà l’urgence de résultat contre le club de la Principauté.