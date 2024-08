Laissée libre par l’OL à l’issue de son contrat, Perle Morroni ne restera pas en France. La latérale s’est engagée jusqu’en 2026 avec le San Diego Wave où elle retrouvera son amie Delphine Cascarino.

Il va y avoir un accent français désormais à San Diego. Un mois après l’annonce de la signature de Delphine Cascarino, la franchise de NWSL a annoncé une deuxième signature estivale en provenance de l’Hexagone et plus précisément de Lyon. Comme sa coéquipière et amie, Perle Morroni a profité de son statut de joueuse libre pour tenter une nouvelle expérience à l’étranger et l’American Dream. Ce jeudi, la latérale gauche a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison 2026 avec le San Diego Wave FC.

Une deuxième expérience à l'étranger après le Barça

Continuant de se maintenir en forme, notamment aux côtés de Melvine Malard au début de l’été, Morroni était dans l’attente d’un nouveau projet. Quand l’OL se retrouve à présent avec la seule Sofie Svava sur le côté gauche de la défense après l’opération de Selma Bacha, Perle Morroni a donc tourné la page lyonnaise avec ce nouveau défi de l’autre côté de l’Atlantique, elle qui reste dans l’attente de son visa. Après le PSG, le Barça et l'OL, l'internationale française va connaitre sa quatrième expérience dans le monde professionnel.