Mercato : l’OL a ciblé sa priorité au milieu

Tanner Tessmann, milieu des Etats-Unis et de Venise (Photo by ALEX LIVESEY / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

S’il doit vendre un maximum avant la fin du mercato, l’OL veut aussi recruter au milieu de terrain. La priorité en cette fin août se nommerait Tanner Tessmann, qui évolue à Venise.

Ce jeudi, il n’en a pas tellement parlé, plus occupé à faire l’état des lieux dans le sens des départs, mais Pierre Sage attend encore quelques renforts d’ici la fin août. S’il estime que le club et lui se retrouvent bloquer à devoir attendre certains départs pour faire bouger les choses dans l’autre sens, l’entraîneur lyonnais a clairement ciblé l’un des points faibles de son effectif actuel : le milieu de terrain. Il l’a avoué après la défaite à Arsenal et en a remis une couche après Rennes dimanche dernier. Entre une doublure à Nemanja Matic et un milieu créatif, les besoins sont nombreux dans l’entrejeu même si le coach n’aura certainement pas les deux. Dans ce sens, la cellule de recrutement essaye de cibler au maximum un joueur pouvant combiner un peu des deux et aurait trouvé sa perle rare, à en croire L’Equipe.

Décrit comme ambidextre et organisateur

A neuf jours de la fin du mercato, l’OL aurait jeté son dévolu sur Tanner Tessmann, milieu de terrain de Venise. Agé de 22 ans, le milieu de terrain est international américain et a récemment participé aux Jeux olympique avec le brassard de capitaine. Malgré son jeune âge, Tessmann a déjà disputé 99 matchs sous le maillot de Venise qui vient de remonter en Serie A et un peu moins d’une trentaine avec le FC Dallas, qui évolue en MLS.

Un bon bagage donc pour celui qui est décrit comme un milieu défensif complet, costaud (1,88 m), organisateur et ambidextre. Ayant déjà trouvé un accord avec le club lyonnais pour un contrat de cinq ans, l’Américain attendrait désormais que les deux clubs se mettent d’accord financièrement pour racheter la dernière année qui lui reste en Italie. Tanner Tessmann, premier Américain de l’ère Textor ?