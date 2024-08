Son rôle, Sarr, Cherki... Sage se livre sur la fin de mercato de l'OL

À neuf jours de la fin du mercato, Pierre Sage doit plus que jamais jongler avec l'incertitude liée aux différents dossiers à l'OL. L'entraîneur lyonnais essaye tant bien que mal de préparer la réception de Monaco, samedi (17h).

Un mercato à l'OL difficile à gérer ?

"C’est évident parce qu’on est à la fois dans l’action et dans l’attente. Ca créé un sentiment où on doit faire les choses mais on est aussi dans l’attente de savoir quel effectif on aura à la fin. C’est très difficile de commenter ces choses là maintenant parce que vous allez prendre chacun des mouvements comme une situation isolée. Alors que ça s’inscrit dans une logique beaucoup plus global d’entrée et de sorties comme au mois de janvier."

Le départ de Mamadou Sarr

"Son départ n’est pas officiel pour l’instant (sourires). C’est un joueur issu de la formation, que j’ai eu en U16 et que je connais plutôt bien. J’avais un sentiment et une vision sur un joueur de haut niveau. Quand un joueur est là, on fait tout pour qu’il ait le meilleur niveau possible pour tout de suite et sa carrière future. Du moment qu’il est parti, je lui souhaite le meilleur.

Vous savez quels sont les besoins en terme de ventes. Vous savez aussi qu’on a besoin d’être ambitieux et compétitifs dans les trois compétitions. C’est pour ça que c’est très difficile d’analyser quand on prend sur le prisme de l’unité mais plus global. Il y a une logique économique et sportive et les choix ne sont pas dénués de sens et on aura les réponses à toutes ces questions et interrogations en fin de mercato. En janvier, il y a eu beaucoup de départ au début et on a recruté trois joueurs en toute fin de mercato et il a finalement été réussi et équilibré."

"Pas de projection à court terme avec Cherki dans l'équipe"

Son rôle dans le mercato estival

"Il y a deux choses et c’est ce que j’ai dit au staff cette semaine : nous ne sommes ni propriétaire du club, ni directeur sportif. Notre rôle est d’entraîner une équipe et de faire en sorte qu’elle soit la meilleure possible. Je suis sollicité sur les entrées. Sur les sorties, je comprends maintenant les mécanismes et je suis solidaire des décisions. C’est à moi de les assumer de toute façon."

Cherki dans le loft

"Avec Rayan, il y a toujours eu un départ en toile de fond dans la communication autour de lui. On a parlé de lui dans de nombreux clubs. On se prépare plus à ce qu’il parte donc c’est aussi dans ce sens, comme il n’y a pas de projection à court terme pour lui dans l’équipe, ça ne sert à rien qu’il s’entraîne avec nous. On verra ce qu’il en sera le 31 août. S’il est toujours un joueur de l’OL à ce moment, les questions et les problèmes seront différents mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas."