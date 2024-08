Alors qu’il attendait une réaction de son équipe, Pierre Sage n’a pas eu les réponses souhaitées, notamment dans l’attitude contre Monaco (0-2). L’entraîneur de l’OL estime que le mercato et tout ce qui gravite autour du club n’aident pas forcément à créer un climat serein.

Pierre Sage, deux défaites en deux matchs, le spectre de la saison dernière est de retour ?

Pierre Sage : ce n’est pas le spectre de la saison dernière qui plane au-dessus de nos têtes. Ce sont plus les conditions de préparation des matchs. Elles ne nous permettent pas de faire de bonnes semaines pour bien préparer les matchs. À partir du moment où ces choses se règleront et que chacun prendra en compte ce qu’il doit faire et comme mission principale, les choses évolueront. J’ai dit aux joueurs qu’on était complètement responsables de ce qu’il nous arrivait et qu'on était les seuls à avoir des solutions potentielles. On a du mal à réagir et c’est inquiétant.

Vous parlez des conditions de préparation difficiles. Est-ce lié au mercato ?

La dynamique humaine et relationnelle dans le vestiaire se retrouve bousculée. On est dans la dernière ligne droite et beaucoup de joueurs se posent des questions sur leur propre situation et d’autres sur celle de leurs partenaires. En tout cas, on arrive au bout et je suis impatient que ces choses se terminent pour savoir le groupe avec lequel on va pouvoir travailler.

À quel point cette situation autour des joueurs impacte-t-elle votre équipe ?

Ça a sûrement du poids sur la manière dont on prépare nos matchs. C’est notre quotidien, vous ne vous en rendez pas compte, mais c’est notre quotidien. Il y a quelque chose au-dessus des têtes qui est pesant, qui provoque un peu d’anxiété chez certains, d’animosité chez d’autres. Je les ai renvoyés à notre devoir, et je m’inclus dedans, qui est d’être complètement focalisé sur les objectifs du club pour lequel on joue, peu importe où l’on sera demain.