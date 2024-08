De retour à la compétition samedi contre Monaco (0-2), Alexandre Lacazette aurait aimé fêter son 350e match avec l’OL d’une autre manière. S’il ne veut pas être plus alarmiste que de raison, le capitaine voit beaucoup de manques dans le jeu lyonnais.

Il a été ovationné en compagnie de Rayan Cherki et Nicolas Tagliafico. Une attention qui a touché Alexandre Lacazette qui n’a pas manqué de "remercier le public". Malgré tout, le capitaine de l’OL était loin d’avoir le sourire samedi soir avec la défaite (0-2) concédée face à Monaco au Parc OL. De retour dans le groupe lyonnais après sa médaille d’argent aux JO 2024, le numéro 10 n’a pas réussi à régler les problèmes offensifs observés dimanche dernier à Rennes. Avec seulement un tir tenté en 90 minutes, l’OL n’avait jamais fait pire depuis dix-huit ans.

Au moment de chercher à relever la tête et éviter une deuxième défaite en deux matchs, être aussi peu offensif n’aide clairement pas. "C’est dur à expliquer et si je savais, on aurait évité ce début de saison raté. Ce qui est sûr, c’est qu’on manque de beaucoup de choses, pour ne pas dire de tout. C’est le problème de tout l’effectif et je me mets dedans. Je ne tire pas sur quelqu’un en particulier. C’est tout un collectif qui a failli parce qu’on n’a pas eu d’occasions."

"Strasbourg, important mais pas capital"

S’il a semblé déjà sur la retenue dans ses paroles, Alexandre Lacazette a malgré tout cherché à envoyer quelques signaux à ses coéquipiers, mais aussi à l’environnement lyonnais. Battu samedi, l’OL va retrouver le Parc OL dès vendredi (20h45) avec la venue de Strasbourg. Un match que l’avant-centre ne considère pas comme "capital, mais important parce que la preuve avec la saison passée où on a eu beaucoup plus de défaites et on s’en est sorti."

Le spectre de la saison dernière est forcément un peu dans toutes les bouches après ce second revers de suite, mais au lieu de remettre un peu d’huile sur le feu, Lacazette préfère jouer la carte de l’apaisement. "Pour le moment, ce n’est pas inquiétant, mais il faut faire attention, c’est une petite sonnette d’alarme afin de réagir rapidement, mais inquiétant non." Avant la trêve internationale, une victoire ferait quand même grand bien.